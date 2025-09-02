Resolv RLP (RLP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.23 $ 1.23 $ 1.23 24-satna najniža cijena $ 1.23 $ 1.23 $ 1.23 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 24-satna najviša cijena $ 1.23$ 1.23 $ 1.23 Najviša cijena ikada $ 1.35$ 1.35 $ 1.35 Najniža cijena $ 1.031$ 1.031 $ 1.031 Promjena cijene (1H) +0.04% Promjena cijene (1D) -0.05% Promjena cijene (7D) +0.39% Promjena cijene (7D) +0.39%

Resolv RLP (RLP) cijena u stvarnom vremenu je $1.23. Tijekom protekla 24 sata, RLPtrgovalo je između najniže cijene $ 1.23 i najviše cijene $ 1.23, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RLP je $ 1.35, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.031.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RLP se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -0.05% u posljednjih 24 sata i +0.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Resolv RLP (RLP)

Tržišna kapitalizacija $ 250.99M$ 250.99M $ 250.99M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 250.99M$ 250.99M $ 250.99M Količina u optjecaju 203.72M 203.72M 203.72M Ukupna količina 203,718,453.6201734 203,718,453.6201734 203,718,453.6201734

Trenutačna tržišna kapitalizacija Resolv RLP je $ 250.99M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RLP je 203.72M, s ukupnom količinom od 203718453.6201734. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 250.99M.