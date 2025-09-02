Više o RLP

Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana.
Resolv RLP (RLP) Informacije o cijeni (USD)

Resolv RLP (RLP) cijena u stvarnom vremenu je $1.23. Tijekom protekla 24 sata, RLPtrgovalo je između najniže cijene $ 1.23 i najviše cijene $ 1.23, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RLP je $ 1.35, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.031.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RLP se promijenio za +0.04% u posljednjih sat vremena, -0.05% u posljednjih 24 sata i +0.39% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija Resolv RLP je $ 250.99M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RLP je 203.72M, s ukupnom količinom od 203718453.6201734. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 250.99M.

Resolv RLP (RLP) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Resolv RLP u USD iznosila je $ -0.000732721093093.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Resolv RLP u USD iznosila je $ +0.0110458920.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Resolv RLP u USD iznosila je $ +0.0293393130.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Resolv RLP u USD iznosila je $ +0.0355841427322619.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000732721093093-0.05%
30 dana$ +0.0110458920+0.90%
60 dana$ +0.0293393130+2.39%
90 dana$ +0.0355841427322619+2.98%

Što je Resolv RLP (RLP)

Resolv is a protocol that maintains USR, an overcollateralized stablecoin natively backed by Ether (ETH). USR achieves its peg by hedging its collateral pool and maintaining a tokenized insurance fund called RLP. Users can stake USR to obtain the yield-bearing version called stUSR. USR is minted by depositing liquid assets, such as USDC or USDT, on 1:1 value basis. When USR is redeemed, a user receives a 1:1 equivalent to the notional amount. RLP: ETH portfolio backs USR with a more than 100% ratio. Excess part of collateral acts as a backing for RLP - Resolv Liquidity Pool. Key features of RLP: RLP is designed to protect USR from market and counterparty risks. In exchange, RLP users receive higher portion of profits of the collateral pool. RLP has a price, representing value of ETH backing a single unit of RLP token; RLP price can vary. Collateral required for minting or redemption is based on the latest price;

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resolv RLP (RLP) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Resolv RLP (RLP) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RLP opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Resolv RLP (RLP)

Koliko Resolv RLP (RLP) vrijedi danas?
Cijena RLP uživo u USD je 1.23 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RLP u USD?
Trenutačna cijena RLP u USD je $ 1.23. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Resolv RLP?
Tržišna kapitalizacija za RLP je $ 250.99M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RLP?
Količina u optjecaju za RLP je 203.72M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RLP?
RLP je postigao ATH cijenu od 1.35 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RLP?
RLP je vidio ATL cijenu od 1.031 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RLP?
24-satni obujam trgovanja za RLP je -- USD.
Hoće li RLP još narasti ove godine?
RLP mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RLP predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Resolv RLP (RLP) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

