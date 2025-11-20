Resister Cijena danas

Trenutačna cijena Resister (RSTR) danas je $ 0.00611028, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RSTR u USD je $ 0.00611028 po RSTR.

Resister trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 766,841, s količinom u optjecaju od 125.50M RSTR. Tijekom posljednja 24 sata, RSTR trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.01580666, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00599492.

U kratkoročnim performansama, RSTR se kretao -- u posljednjem satu i -30.54% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Resister (RSTR)

Tržišna kapitalizacija $ 766.84K$ 766.84K $ 766.84K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 6.11M$ 6.11M $ 6.11M Količina u optjecaju 125.50M 125.50M 125.50M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

