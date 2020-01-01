Resistance Girl (REGI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Resistance Girl (REGI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Resistance Girl (REGI) Informacije Launched to spotlight the collective effort against online suppression, she embodies the spirit of digital defiance. Resistance Girl champions the growth of TON — The Open Network and Telegram, rallying a decentralized community committed to fighting for digital freedom, enhancing network adoption, and fostering a space for open communication and innovation on TON Službena web stranica: https://regiton.net/ Kupi REGI odmah!

Resistance Girl (REGI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Resistance Girl (REGI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 114.08K $ 114.08K $ 114.08K Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 114.08K $ 114.08K $ 114.08K Povijesni maksimum: $ 0.05778 $ 0.05778 $ 0.05778 Povijesni minimum: $ 0.00028437 $ 0.00028437 $ 0.00028437 Trenutna cijena: $ 0.00113893 $ 0.00113893 $ 0.00113893 Saznajte više o cijeni Resistance Girl (REGI)

Resistance Girl (REGI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Resistance Girl (REGI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj REGI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja REGI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku REGI tokena, istražite REGI cijenu tokena uživo!

REGI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide REGI? Naša REGI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte REGI predviđanje cijene tokena odmah!

