Resistance Girl (REGI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00107752 $ 0.00107752 $ 0.00107752 24-satna najniža cijena $ 0.00112591 $ 0.00112591 $ 0.00112591 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00107752$ 0.00107752 $ 0.00107752 24-satna najviša cijena $ 0.00112591$ 0.00112591 $ 0.00112591 Najviša cijena ikada $ 0.05778$ 0.05778 $ 0.05778 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.66% Promjena cijene (1D) -1.29% Promjena cijene (7D) -36.23% Promjena cijene (7D) -36.23%

Resistance Girl (REGI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00108754. Tijekom protekla 24 sata, REGItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00107752 i najviše cijene $ 0.00112591, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REGI je $ 0.05778, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REGI se promijenio za +0.66% u posljednjih sat vremena, -1.29% u posljednjih 24 sata i -36.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Resistance Girl (REGI)

Tržišna kapitalizacija $ 108.75K$ 108.75K $ 108.75K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 108.75K$ 108.75K $ 108.75K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Resistance Girl je $ 108.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REGI je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 108.75K.