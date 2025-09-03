Više o REGI

REGI Informacije o cijeni

REGI Službena web stranica

REGI Tokenomija

REGI Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Resistance Girl Logotip

Resistance Girl Cijena (REGI)

Neuvršten

1 REGI u USD cijena uživo:

$0.00108688
$0.00108688$0.00108688
-1.40%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Resistance Girl (REGI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:37:10 (UTC+8)

Resistance Girl (REGI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00107752
$ 0.00107752$ 0.00107752
24-satna najniža cijena
$ 0.00112591
$ 0.00112591$ 0.00112591
24-satna najviša cijena

$ 0.00107752
$ 0.00107752$ 0.00107752

$ 0.00112591
$ 0.00112591$ 0.00112591

$ 0.05778
$ 0.05778$ 0.05778

$ 0
$ 0$ 0

+0.66%

-1.29%

-36.23%

-36.23%

Resistance Girl (REGI) cijena u stvarnom vremenu je $0.00108754. Tijekom protekla 24 sata, REGItrgovalo je između najniže cijene $ 0.00107752 i najviše cijene $ 0.00112591, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REGI je $ 0.05778, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REGI se promijenio za +0.66% u posljednjih sat vremena, -1.29% u posljednjih 24 sata i -36.23% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Resistance Girl (REGI)

$ 108.75K
$ 108.75K$ 108.75K

--
----

$ 108.75K
$ 108.75K$ 108.75K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Resistance Girl je $ 108.75K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REGI je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 108.75K.

Resistance Girl (REGI) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Resistance Girl u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Resistance Girl u USD iznosila je $ +0.0005904396.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Resistance Girl u USD iznosila je $ +0.0011070972.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Resistance Girl u USD iznosila je $ +0.0002996456652869901.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-1.29%
30 dana$ +0.0005904396+54.29%
60 dana$ +0.0011070972+101.80%
90 dana$ +0.0002996456652869901+38.03%

Što je Resistance Girl (REGI)

Launched to spotlight the collective effort against online suppression, she embodies the spirit of digital defiance. Resistance Girl champions the growth of TON — The Open Network and Telegram, rallying a decentralized community committed to fighting for digital freedom, enhancing network adoption, and fostering a space for open communication and innovation on TON

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Resistance Girl (REGI)

Službena web-stranica

Resistance Girl Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Resistance Girl (REGI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Resistance Girl (REGI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Resistance Girl.

Provjerite Resistance Girl predviđanje cijene sada!

REGI u lokalnim valutama

Resistance Girl (REGI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Resistance Girl (REGI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o REGI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Resistance Girl (REGI)

Koliko Resistance Girl (REGI) vrijedi danas?
Cijena REGI uživo u USD je 0.00108754 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena REGI u USD?
Trenutačna cijena REGI u USD je $ 0.00108754. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Resistance Girl?
Tržišna kapitalizacija za REGI je $ 108.75K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za REGI?
Količina u optjecaju za REGI je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za REGI?
REGI je postigao ATH cijenu od 0.05778 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za REGI?
REGI je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za REGI?
24-satni obujam trgovanja za REGI je -- USD.
Hoće li REGI još narasti ove godine?
REGI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte REGI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:37:10 (UTC+8)

Resistance Girl (REGI) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.