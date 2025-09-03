Residual Token (ERSDL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.71 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.06% Promjena cijene (1D) +1.11% Promjena cijene (7D) +0.83%

Residual Token (ERSDL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ERSDLtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ERSDL je $ 1.71, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ERSDL se promijenio za -0.06% u posljednjih sat vremena, +1.11% u posljednjih 24 sata i +0.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Residual Token (ERSDL)

Tržišna kapitalizacija $ 5.29K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 12.56K Količina u optjecaju 377.03M Ukupna količina 895,970,088.3736794

Trenutačna tržišna kapitalizacija Residual Token je $ 5.29K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ERSDL je 377.03M, s ukupnom količinom od 895970088.3736794. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.56K.