Reservoir srUSD (SRUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Reservoir srUSD (SRUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Reservoir srUSD (SRUSD) Informacije Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market’s demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions. Službena web stranica: https://www.reservoir.xyz/ Bijela knjiga: https://docs.reservoir.xyz/ Kupi SRUSD odmah!

Reservoir srUSD (SRUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Reservoir srUSD (SRUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 100.67M $ 100.67M $ 100.67M Ukupna količina: $ 92.38M $ 92.38M $ 92.38M Količina u optjecaju: $ 92.38M $ 92.38M $ 92.38M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 100.67M $ 100.67M $ 100.67M Povijesni maksimum: $ 1.3 $ 1.3 $ 1.3 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 1.09 $ 1.09 $ 1.09 Saznajte više o cijeni Reservoir srUSD (SRUSD)

Reservoir srUSD (SRUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Reservoir srUSD (SRUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj SRUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja SRUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku SRUSD tokena, istražite SRUSD cijenu tokena uživo!

