Reservoir srUSD (SRUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.086 $ 1.086 $ 1.086 24-satna najniža cijena $ 1.11 $ 1.11 $ 1.11 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.086$ 1.086 $ 1.086 24-satna najviša cijena $ 1.11$ 1.11 $ 1.11 Najviša cijena ikada $ 1.3$ 1.3 $ 1.3 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.07% Promjena cijene (1D) -0.18% Promjena cijene (7D) +0.12% Promjena cijene (7D) +0.12%

Reservoir srUSD (SRUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.088. Tijekom protekla 24 sata, SRUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 1.086 i najviše cijene $ 1.11, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SRUSD je $ 1.3, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SRUSD se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -0.18% u posljednjih 24 sata i +0.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Reservoir srUSD (SRUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 109.20M$ 109.20M $ 109.20M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 109.20M$ 109.20M $ 109.20M Količina u optjecaju 100.45M 100.45M 100.45M Ukupna količina 100,448,657.0075249 100,448,657.0075249 100,448,657.0075249

Trenutačna tržišna kapitalizacija Reservoir srUSD je $ 109.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SRUSD je 100.45M, s ukupnom količinom od 100448657.0075249. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 109.20M.