Reservoir srUSD Logotip

Reservoir srUSD Cijena (SRUSD)

Neuvršten

1 SRUSD u USD cijena uživo:

$1.088
$1.088$1.088
-0.10%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Reservoir srUSD (SRUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 08:15:13 (UTC+8)

Reservoir srUSD (SRUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.086
$ 1.086$ 1.086
24-satna najniža cijena
$ 1.11
$ 1.11$ 1.11
24-satna najviša cijena

$ 1.086
$ 1.086$ 1.086

$ 1.11
$ 1.11$ 1.11

$ 1.3
$ 1.3$ 1.3

$ 0
$ 0$ 0

-0.07%

-0.18%

+0.12%

+0.12%

Reservoir srUSD (SRUSD) cijena u stvarnom vremenu je $1.088. Tijekom protekla 24 sata, SRUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 1.086 i najviše cijene $ 1.11, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SRUSD je $ 1.3, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SRUSD se promijenio za -0.07% u posljednjih sat vremena, -0.18% u posljednjih 24 sata i +0.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Reservoir srUSD (SRUSD)

$ 109.20M
$ 109.20M$ 109.20M

--
----

$ 109.20M
$ 109.20M$ 109.20M

100.45M
100.45M 100.45M

100,448,657.0075249
100,448,657.0075249 100,448,657.0075249

Trenutačna tržišna kapitalizacija Reservoir srUSD je $ 109.20M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SRUSD je 100.45M, s ukupnom količinom od 100448657.0075249. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 109.20M.

Reservoir srUSD (SRUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Reservoir srUSD u USD iznosila je $ -0.00199898722582.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Reservoir srUSD u USD iznosila je $ +0.0037896128.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Reservoir srUSD u USD iznosila je $ +0.0149835008.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Reservoir srUSD u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00199898722582-0.18%
30 dana$ +0.0037896128+0.35%
60 dana$ +0.0149835008+1.38%
90 dana$ 0--

Što je Reservoir srUSD (SRUSD)

Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market’s demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions.

Resurs Reservoir srUSD (SRUSD)

Službena web-stranica

Reservoir srUSD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Reservoir srUSD (SRUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Reservoir srUSD (SRUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Reservoir srUSD.

Provjerite Reservoir srUSD predviđanje cijene sada!

SRUSD u lokalnim valutama

Reservoir srUSD (SRUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Reservoir srUSD (SRUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o SRUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Reservoir srUSD (SRUSD)

Koliko Reservoir srUSD (SRUSD) vrijedi danas?
Cijena SRUSD uživo u USD je 1.088 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena SRUSD u USD?
Trenutačna cijena SRUSD u USD je $ 1.088. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Reservoir srUSD?
Tržišna kapitalizacija za SRUSD je $ 109.20M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za SRUSD?
Količina u optjecaju za SRUSD je 100.45M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za SRUSD?
SRUSD je postigao ATH cijenu od 1.3 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za SRUSD?
SRUSD je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za SRUSD?
24-satni obujam trgovanja za SRUSD je -- USD.
Hoće li SRUSD još narasti ove godine?
SRUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte SRUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
