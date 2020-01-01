Reservoir rUSD (RUSD) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Reservoir rUSD (RUSD), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market's demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions. Službena web stranica: https://www.reservoir.xyz/ Bijela knjiga: https://docs.reservoir.xyz/

Reservoir rUSD (RUSD) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Reservoir rUSD (RUSD), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 72.07M $ 72.07M $ 72.07M Ukupna količina: $ 72.41M $ 72.41M $ 72.41M Količina u optjecaju: $ 72.41M $ 72.41M $ 72.41M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 72.07M $ 72.07M $ 72.07M Povijesni maksimum: $ 2.0 $ 2.0 $ 2.0 Povijesni minimum: $ 0.971575 $ 0.971575 $ 0.971575 Trenutna cijena: $ 0.995419 $ 0.995419 $ 0.995419 Saznajte više o cijeni Reservoir rUSD (RUSD)

Reservoir rUSD (RUSD) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Reservoir rUSD (RUSD) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RUSD tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RUSD tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RUSD tokena, istražite RUSD cijenu tokena uživo!

Želite li znati u kojem smjeru ide RUSD? Naša RUSD stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

