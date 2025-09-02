Reservoir rUSD (RUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 0.999115 24-satna najviša cijena $ 1.016 Najviša cijena ikada $ 2.0 Najniža cijena $ 0.971575 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) -0.10% Promjena cijene (7D) +0.00%

Reservoir rUSD (RUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.999625. Tijekom protekla 24 sata, RUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.999115 i najviše cijene $ 1.016, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RUSD je $ 2.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.971575.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RUSD se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -0.10% u posljednjih 24 sata i +0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Reservoir rUSD (RUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 71.33M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 71.33M Količina u optjecaju 71.35M Ukupna količina 71,353,505.58610336

Trenutačna tržišna kapitalizacija Reservoir rUSD je $ 71.33M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RUSD je 71.35M, s ukupnom količinom od 71353505.58610336. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 71.33M.