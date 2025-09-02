Više o RUSD

RUSD Informacije o cijeni

RUSD Bijela knjiga

RUSD Službena web stranica

RUSD Tokenomija

RUSD Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Reservoir rUSD Logotip

Reservoir rUSD Cijena (RUSD)

Neuvršten

1 RUSD u USD cijena uživo:

$0.999625
$0.999625$0.999625
-0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Reservoir rUSD (RUSD)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:38:33 (UTC+8)

Reservoir rUSD (RUSD) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.999115
$ 0.999115$ 0.999115
24-satna najniža cijena
$ 1.016
$ 1.016$ 1.016
24-satna najviša cijena

$ 0.999115
$ 0.999115$ 0.999115

$ 1.016
$ 1.016$ 1.016

$ 2.0
$ 2.0$ 2.0

$ 0.971575
$ 0.971575$ 0.971575

-0.02%

-0.10%

+0.00%

+0.00%

Reservoir rUSD (RUSD) cijena u stvarnom vremenu je $0.999625. Tijekom protekla 24 sata, RUSDtrgovalo je između najniže cijene $ 0.999115 i najviše cijene $ 1.016, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RUSD je $ 2.0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.971575.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RUSD se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -0.10% u posljednjih 24 sata i +0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Reservoir rUSD (RUSD)

$ 71.33M
$ 71.33M$ 71.33M

--
----

$ 71.33M
$ 71.33M$ 71.33M

71.35M
71.35M 71.35M

71,353,505.58610336
71,353,505.58610336 71,353,505.58610336

Trenutačna tržišna kapitalizacija Reservoir rUSD je $ 71.33M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RUSD je 71.35M, s ukupnom količinom od 71353505.58610336. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 71.33M.

Reservoir rUSD (RUSD) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Reservoir rUSD u USD iznosila je $ -0.0010048058924036.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Reservoir rUSD u USD iznosila je $ +0.0005417967.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Reservoir rUSD u USD iznosila je $ +0.0007247281.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Reservoir rUSD u USD iznosila je $ +0.0001611665389148.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0010048058924036-0.10%
30 dana$ +0.0005417967+0.05%
60 dana$ +0.0007247281+0.07%
90 dana$ +0.0001611665389148+0.02%

Što je Reservoir rUSD (RUSD)

Reservoir Protocol was created to offer users the most trusted and scalable decentralized, next-gen stablecoin protocol as part of a broader effort to address the market’s demand for a decentralized, scalable, efficient, and yield-bearing stablecoin. As a permissionless protocol on Ethereum with native integration on top-tier networks, Reservoir offers users globally access to a next-gen stablecoin, a liquid yielding asset, a term-based yielding asset, and a permissionless lending market. Backed by multiple digital and Real World Assets (RWA), Reservoir provides the most scalable stablecoin through DeFi applications and RWA integrations, offering better and more consistent yields than other stablecoin protocols, irrespective of market conditions.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Reservoir rUSD (RUSD)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Reservoir rUSD Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Reservoir rUSD (RUSD) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Reservoir rUSD (RUSD) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Reservoir rUSD.

Provjerite Reservoir rUSD predviđanje cijene sada!

RUSD u lokalnim valutama

Reservoir rUSD (RUSD) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Reservoir rUSD (RUSD) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RUSD opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Reservoir rUSD (RUSD)

Koliko Reservoir rUSD (RUSD) vrijedi danas?
Cijena RUSD uživo u USD je 0.999625 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RUSD u USD?
Trenutačna cijena RUSD u USD je $ 0.999625. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Reservoir rUSD?
Tržišna kapitalizacija za RUSD je $ 71.33M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RUSD?
Količina u optjecaju za RUSD je 71.35M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RUSD?
RUSD je postigao ATH cijenu od 2.0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RUSD?
RUSD je vidio ATL cijenu od 0.971575 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RUSD?
24-satni obujam trgovanja za RUSD je -- USD.
Hoće li RUSD još narasti ove godine?
RUSD mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RUSD predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:38:33 (UTC+8)

Reservoir rUSD (RUSD) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.