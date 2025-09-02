Više o RSC

ResearchCoin Logotip

ResearchCoin Cijena (RSC)

Neuvršten

1 RSC u USD cijena uživo:

$0.459693
-4.60%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena ResearchCoin (RSC)
ResearchCoin (RSC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.441294
24-satna najniža cijena
$ 0.485251
24-satna najviša cijena

$ 0.441294
$ 0.485251
$ 1.51
$ 0.00308244
-0.52%

-4.68%

-10.72%

-10.72%

ResearchCoin (RSC) cijena u stvarnom vremenu je $0.459693. Tijekom protekla 24 sata, RSCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.441294 i najviše cijene $ 0.485251, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RSC je $ 1.51, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00308244.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RSC se promijenio za -0.52% u posljednjih sat vremena, -4.68% u posljednjih 24 sata i -10.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ResearchCoin (RSC)

$ 54.32M
--
$ 460.03M
118.07M
1,000,000,000.0
Trenutačna tržišna kapitalizacija ResearchCoin je $ 54.32M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RSC je 118.07M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 460.03M.

ResearchCoin (RSC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ResearchCoin u USD iznosila je $ -0.0225899460747654.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ResearchCoin u USD iznosila je $ -0.1134314542.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ResearchCoin u USD iznosila je $ +0.1122041659.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ResearchCoin u USD iznosila je $ +0.0558108145122128.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0225899460747654-4.68%
30 dana$ -0.1134314542-24.67%
60 dana$ +0.1122041659+24.41%
90 dana$ +0.0558108145122128+13.82%

Što je ResearchCoin (RSC)

The mission of ResearchHub is to accelerate the pace of science. Our goal is to make a modern mobile and web application where people can collaborate on scientific research in a more efficient way, similar to what GitHub has done for software engineering. ResearchCoin (RSC) is the community governance and rewards token on the ResearchHub platform. RSC is used to reward scientific contributors for certain behaviors (i.e. uploading scientific literature, distributed to most upvoted content etc). It can also be used for users to tip content they like and open bounties to incentivize completion of scientific tasks (i.e. pay for peer review, request a meta-analysis, generate graphical abstracts for scientific papers etc). 2 minute new short video outlining ResearchHub/ResearchCoin and the value proposition: https://www.youtube.com/watch?v=mbIdAODhcXo

Resurs ResearchCoin (RSC)

ResearchCoin Predviđanje cijene (USD)

ResearchCoin (RSC) Tokenomika

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ResearchCoin (RSC)

Koliko ResearchCoin (RSC) vrijedi danas?
Cijena RSC uživo u USD je 0.459693 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RSC u USD?
Trenutačna cijena RSC u USD je $ 0.459693. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ResearchCoin?
Tržišna kapitalizacija za RSC je $ 54.32M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RSC?
Količina u optjecaju za RSC je 118.07M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RSC?
RSC je postigao ATH cijenu od 1.51 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RSC?
RSC je vidio ATL cijenu od 0.00308244 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RSC?
24-satni obujam trgovanja za RSC je -- USD.
Hoće li RSC još narasti ove godine?
RSC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RSC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
