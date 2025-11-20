RepubliK Cijena danas

Trenutačna cijena RepubliK (RPK) danas je $ 0.00012527, s promjenom od 13.98% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije RPK u USD je $ 0.00012527 po RPK.

RepubliK trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 25,054, s količinom u optjecaju od 200.00M RPK. Tijekom posljednja 24 sata, RPK trgovao je između $ 0.00007005 (niska) i $ 0.00020606 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.100376, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00004161.

U kratkoročnim performansama, RPK se kretao +54.62% u posljednjem satu i -46.45% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu RepubliK (RPK)

Tržišna kapitalizacija $ 25.05K$ 25.05K $ 25.05K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 375.81K$ 375.81K $ 375.81K Količina u optjecaju 200.00M 200.00M 200.00M Ukupna količina 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0 3,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RepubliK je $ 25.05K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RPK je 200.00M, s ukupnom količinom od 3000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 375.81K.