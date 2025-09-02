REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) Informacije o cijeni (USD)

REPO ANALYZER AI (REPOALYZE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, REPOALYZEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REPOALYZE je $ 0.00205628, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REPOALYZE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.91% u posljednjih 24 sata i -2.47% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu REPO ANALYZER AI (REPOALYZE)

Trenutačna tržišna kapitalizacija REPO ANALYZER AI je $ 35.97K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REPOALYZE je 990.06M, s ukupnom količinom od 999798564.825033. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.32K.