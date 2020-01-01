Renzo Restaked SOL (EZSOL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Renzo Restaked SOL (EZSOL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Renzo Restaked SOL (EZSOL) Informacije Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages Actively Validated Services (AVS) strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone. ezSOL is the flagship vault restaking token representing a user's restaked position on Jito. Users can deposit JitoSOL and, soon, SOL and receive ezSOL, representing their position in securing Node Consensus Networks (NCNs). Restakers will generate staking, restaking, and Maximal Extractable Value (MEV) rewards that will be auto-compounded in ezSOL. Službena web stranica: https://app.renzoprotocol.com/ezsol Bijela knjiga: https://docs.renzoprotocol.com/docs/

Renzo Restaked SOL (EZSOL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Renzo Restaked SOL (EZSOL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 33.18M $ 33.18M $ 33.18M Ukupna količina: $ 132.13K $ 132.13K $ 132.13K Količina u optjecaju: $ 132.13K $ 132.13K $ 132.13K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 33.18M $ 33.18M $ 33.18M Povijesni maksimum: $ 344.19 $ 344.19 $ 344.19 Povijesni minimum: $ 113.54 $ 113.54 $ 113.54 Trenutna cijena: $ 251.06 $ 251.06 $ 251.06 Saznajte više o cijeni Renzo Restaked SOL (EZSOL)

Renzo Restaked SOL (EZSOL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Renzo Restaked SOL (EZSOL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EZSOL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EZSOL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EZSOL tokena, istražite EZSOL cijenu tokena uživo!

