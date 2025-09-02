Renzo Restaked SOL (EZSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 238.58 $ 238.58 $ 238.58 24-satna najniža cijena $ 250.66 $ 250.66 $ 250.66 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 238.58$ 238.58 $ 238.58 24-satna najviša cijena $ 250.66$ 250.66 $ 250.66 Najviša cijena ikada $ 344.19$ 344.19 $ 344.19 Najniža cijena $ 113.54$ 113.54 $ 113.54 Promjena cijene (1H) +0.11% Promjena cijene (1D) +0.24% Promjena cijene (7D) +8.35% Promjena cijene (7D) +8.35%

Renzo Restaked SOL (EZSOL) cijena u stvarnom vremenu je $249.39. Tijekom protekla 24 sata, EZSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 238.58 i najviše cijene $ 250.66, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EZSOL je $ 344.19, dok je najniža cijena svih vremena $ 113.54.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EZSOL se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, +0.24% u posljednjih 24 sata i +8.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Renzo Restaked SOL (EZSOL)

Tržišna kapitalizacija $ 33.45M$ 33.45M $ 33.45M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.45M$ 33.45M $ 33.45M Količina u optjecaju 134.14K 134.14K 134.14K Ukupna količina 134,137.955466812 134,137.955466812 134,137.955466812

Trenutačna tržišna kapitalizacija Renzo Restaked SOL je $ 33.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EZSOL je 134.14K, s ukupnom količinom od 134137.955466812. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.45M.