Renzo Restaked SOL Logotip

Renzo Restaked SOL Cijena (EZSOL)

Neuvršten

1 EZSOL u USD cijena uživo:

+0.20%1D
mexc
USD
Grafikon aktualnih cijena Renzo Restaked SOL (EZSOL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:38:05 (UTC+8)

Renzo Restaked SOL (EZSOL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.11%

+0.24%

+8.35%

+8.35%

Renzo Restaked SOL (EZSOL) cijena u stvarnom vremenu je $249.39. Tijekom protekla 24 sata, EZSOLtrgovalo je između najniže cijene $ 238.58 i najviše cijene $ 250.66, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EZSOL je $ 344.19, dok je najniža cijena svih vremena $ 113.54.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EZSOL se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, +0.24% u posljednjih 24 sata i +8.35% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Renzo Restaked SOL (EZSOL)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Renzo Restaked SOL je $ 33.45M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EZSOL je 134.14K, s ukupnom količinom od 134137.955466812. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.45M.

Renzo Restaked SOL (EZSOL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Renzo Restaked SOL u USD iznosila je $ +0.590815.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Renzo Restaked SOL u USD iznosila je $ +67.8075947820.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Renzo Restaked SOL u USD iznosila je $ +86.9252336460.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Renzo Restaked SOL u USD iznosila je $ +61.43442779447706.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.590815+0.24%
30 dana$ +67.8075947820+27.19%
60 dana$ +86.9252336460+34.86%
90 dana$ +61.43442779447706+32.69%

Što je Renzo Restaked SOL (EZSOL)

Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages Actively Validated Services (AVS) strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone. ezSOL is the flagship vault restaking token representing a user's restaked position on Jito. Users can deposit JitoSOL and, soon, SOL and receive ezSOL, representing their position in securing Node Consensus Networks (NCNs). Restakers will generate staking, restaking, and Maximal Extractable Value (MEV) rewards that will be auto-compounded in ezSOL.

Resurs Renzo Restaked SOL (EZSOL)

Službena web-stranica

Renzo Restaked SOL Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Renzo Restaked SOL (EZSOL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Renzo Restaked SOL (EZSOL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Renzo Restaked SOL.

Provjerite Renzo Restaked SOL predviđanje cijene sada!

EZSOL u lokalnim valutama

Renzo Restaked SOL (EZSOL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Renzo Restaked SOL (EZSOL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o EZSOL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Renzo Restaked SOL (EZSOL)

Koliko Renzo Restaked SOL (EZSOL) vrijedi danas?
Cijena EZSOL uživo u USD je 249.39 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena EZSOL u USD?
Trenutačna cijena EZSOL u USD je $ 249.39. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Renzo Restaked SOL?
Tržišna kapitalizacija za EZSOL je $ 33.45M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za EZSOL?
Količina u optjecaju za EZSOL je 134.14K USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za EZSOL?
EZSOL je postigao ATH cijenu od 344.19 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za EZSOL?
EZSOL je vidio ATL cijenu od 113.54 USD.
Koliki je obujam trgovanja za EZSOL?
24-satni obujam trgovanja za EZSOL je -- USD.
Hoće li EZSOL još narasti ove godine?
EZSOL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte EZSOL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
