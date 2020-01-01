Renzo Restaked LST (PZETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Renzo Restaked LST (PZETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Renzo Restaked LST (PZETH) Informacije pzETH is a Liquid Restaking Token (LRT) by Renzo which represents a user's restaked position within the Symbiotic ecosystem. pzETH serves as the interface to the Symbiotic ecosystem and secures Actively Validated Services (AVSs) through restaking. Službena web stranica: https://www.renzoprotocol.com/

Renzo Restaked LST (PZETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Renzo Restaked LST (PZETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 131.15M Ukupna količina: $ 25.15K Količina u optjecaju: $ 25.15K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 131.15M Povijesni maksimum: $ 5,938.35 Povijesni minimum: $ 1,684.12 Trenutna cijena: $ 5,208.16

Renzo Restaked LST (PZETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Renzo Restaked LST (PZETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj PZETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja PZETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

PZETH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide PZETH? Naša PZETH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte PZETH predviđanje cijene tokena odmah!

