Renzo Restaked LST (PZETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: 24-satna najniža cijena $ 5,081.04 24-satna najviša cijena $ 5,386.75 Najviša cijena ikada $ 5,938.35 Najniža cijena $ 1,684.12 Promjena cijene (1H) -0.36% Promjena cijene (1D) -1.86% Promjena cijene (7D) +0.15%

Renzo Restaked LST (PZETH) cijena u stvarnom vremenu je $5,281.29. Tijekom protekla 24 sata, PZETHtrgovalo je između najniže cijene $ 5,081.04 i najviše cijene $ 5,386.75, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PZETH je $ 5,938.35, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,684.12.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PZETH se promijenio za -0.36% u posljednjih sat vremena, -1.86% u posljednjih 24 sata i +0.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Renzo Restaked LST (PZETH)

Tržišna kapitalizacija $ 132.63M Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 132.63M Količina u optjecaju 25.15K Ukupna količina 25,153.88123962677

Trenutačna tržišna kapitalizacija Renzo Restaked LST je $ 132.63M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PZETH je 25.15K, s ukupnom količinom od 25153.88123962677. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 132.63M.