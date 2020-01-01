Renzo Restaked ETH (EZETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Renzo Restaked ETH (EZETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Renzo Restaked ETH (EZETH) Informacije EigenLayer Liquid Restaking Hub Službena web stranica: https://www.renzoprotocol.com/ Kupi EZETH odmah!

Renzo Restaked ETH (EZETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Renzo Restaked ETH (EZETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.35B $ 1.35B $ 1.35B Ukupna količina: $ 295.04K $ 295.04K $ 295.04K Količina u optjecaju: $ 295.04K $ 295.04K $ 295.04K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.35B $ 1.35B $ 1.35B Povijesni maksimum: $ 5,227.06 $ 5,227.06 $ 5,227.06 Povijesni minimum: $ 1,454.43 $ 1,454.43 $ 1,454.43 Trenutna cijena: $ 4,586.02 $ 4,586.02 $ 4,586.02 Saznajte više o cijeni Renzo Restaked ETH (EZETH)

Renzo Restaked ETH (EZETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Renzo Restaked ETH (EZETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EZETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EZETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EZETH tokena, istražite EZETH cijenu tokena uživo!

