Renzo Restaked ETH (EZETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 4,487.84 $ 4,487.84 $ 4,487.84 24-satna najniža cijena $ 4,739.06 $ 4,739.06 $ 4,739.06 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 4,487.84$ 4,487.84 $ 4,487.84 24-satna najviša cijena $ 4,739.06$ 4,739.06 $ 4,739.06 Najviša cijena ikada $ 5,227.06$ 5,227.06 $ 5,227.06 Najniža cijena $ 1,454.43$ 1,454.43 $ 1,454.43 Promjena cijene (1H) -0.26% Promjena cijene (1D) -1.83% Promjena cijene (7D) -0.38% Promjena cijene (7D) -0.38%

Renzo Restaked ETH (EZETH) cijena u stvarnom vremenu je $4,637.39. Tijekom protekla 24 sata, EZETHtrgovalo je između najniže cijene $ 4,487.84 i najviše cijene $ 4,739.06, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EZETH je $ 5,227.06, dok je najniža cijena svih vremena $ 1,454.43.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EZETH se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, -1.83% u posljednjih 24 sata i -0.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Renzo Restaked ETH (EZETH)

Tržišna kapitalizacija $ 1.31B$ 1.31B $ 1.31B Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.31B$ 1.31B $ 1.31B Količina u optjecaju 282.77K 282.77K 282.77K Ukupna količina 282,772.0483063846 282,772.0483063846 282,772.0483063846

Trenutačna tržišna kapitalizacija Renzo Restaked ETH je $ 1.31B, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EZETH je 282.77K, s ukupnom količinom od 282772.0483063846. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.31B.