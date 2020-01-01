Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Informacije Renzo is a restaking protocol that abstracts and manages AVS strategies for Liquid Restaking Tokens (LRTs), making Ethereum and Solana restaking ezpz and accessible to everyone. The products $ezETH, $pzETH, and $ezSOL serve as interfaces to the EigenLayer, Symbiotic, and Jito Network ecosystems, respectively. Renzo's mission is to make restaking easy and accessible to everyone while abstracting the complexity away from the end user. Službena web stranica: https://www.renzoprotocol.com/ Kupi EZEIGEN odmah!

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.68M $ 2.68M $ 2.68M Ukupna količina: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M Količina u optjecaju: $ 1.97M $ 1.97M $ 1.97M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.67M $ 2.67M $ 2.67M Povijesni maksimum: $ 5.56 $ 5.56 $ 5.56 Povijesni minimum: $ 0.74914 $ 0.74914 $ 0.74914 Trenutna cijena: $ 1.36 $ 1.36 $ 1.36 Saznajte više o cijeni Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN)

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj EZEIGEN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja EZEIGEN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku EZEIGEN tokena, istražite EZEIGEN cijenu tokena uživo!

