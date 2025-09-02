Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 5.56$ 5.56 $ 5.56 Najniža cijena $ 0.74914$ 0.74914 $ 0.74914 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) 0.00% Promjena cijene (7D) 0.00%

Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN) cijena u stvarnom vremenu je $1.36. Tijekom protekla 24 sata, EZEIGENtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena EZEIGEN je $ 5.56, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.74914.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, EZEIGEN se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Renzo Restaked EIGEN (EZEIGEN)

Tržišna kapitalizacija $ 2.68M$ 2.68M $ 2.68M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.67M$ 2.67M $ 2.67M Količina u optjecaju 1.97M 1.97M 1.97M Ukupna količina 1,965,043.826814116 1,965,043.826814116 1,965,043.826814116

Trenutačna tržišna kapitalizacija Renzo Restaked EIGEN je $ 2.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju EZEIGEN je 1.97M, s ukupnom količinom od 1965043.826814116. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.67M.