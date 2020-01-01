Rentible (RNB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Rentible (RNB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Rentible (RNB) Informacije Rentible is a groundbreaking solution bringing decentralized-Proptech to the masses and enabling tenants and landlords to conveniently send and receive rental payments in cryptocurrencies while streamlining market verticals. Rentible seeks to position itself as a first-mover in this niche and to advance the move towards a decentralized proptech-economy. It strives to achieve it via crypto-incentivization, a mass-adoption-ready intuitive platform, and employment of DeFi principles with automated smart contracts for generating an improved user experience for participants while remedying outdated problems currently existing in the market. Službena web stranica: https://rentible.io/

Rentible (RNB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rentible (RNB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 224.44K $ 224.44K $ 224.44K Ukupna količina: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Količina u optjecaju: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 224.44K $ 224.44K $ 224.44K Povijesni maksimum: $ 5.38 $ 5.38 $ 5.38 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.02244432 $ 0.02244432 $ 0.02244432 Saznajte više o cijeni Rentible (RNB)

Rentible (RNB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Rentible (RNB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RNB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RNB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RNB tokena, istražite RNB cijenu tokena uživo!

