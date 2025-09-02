Rentible (RNB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02187739 $ 0.02187739 $ 0.02187739 24-satna najniža cijena $ 0.02237378 $ 0.02237378 $ 0.02237378 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.02187739$ 0.02187739 $ 0.02187739 24-satna najviša cijena $ 0.02237378$ 0.02237378 $ 0.02237378 Najviša cijena ikada $ 5.38$ 5.38 $ 5.38 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -1.05% Promjena cijene (7D) -14.87% Promjena cijene (7D) -14.87%

Rentible (RNB) cijena u stvarnom vremenu je $0.02188163. Tijekom protekla 24 sata, RNBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02187739 i najviše cijene $ 0.02237378, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RNB je $ 5.38, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RNB se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -1.05% u posljednjih 24 sata i -14.87% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rentible (RNB)

Tržišna kapitalizacija $ 218.82K$ 218.82K $ 218.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 218.82K$ 218.82K $ 218.82K Količina u optjecaju 10.00M 10.00M 10.00M Ukupna količina 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rentible je $ 218.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RNB je 10.00M, s ukupnom količinom od 10000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 218.82K.