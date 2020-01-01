Rentberry (BERRY) Tokenomika
Rentberry (BERRY) Informacije
Rentberry is a transparent home rental service and a price negotiation platform uniting tenants and landlords. It automates all the standard rental tasks from submitting your personal information, credit reports and custom offers, to e-signing rental agreements and online rental payments. Welcome to the Rentberry neighborhood – where new tenants are moving in every day!
Tired of secretive bids? Rentberry is the only platform that provides a transparent rental auction with the ability to submit custom offers. See the current highest proposal and the number of people who applied for the property, so you can make an informed decision.
Apply for Your Future Home No need to overpay. Once you’ve attended an open house, simply fill out an online personalized application. You can also invite your roommates to apply for the same property. Attach your credit and background reports to make a better impression and seal the deal faster.
Pay Rent Online Say goodbye to paper checks! Use Rentberry to schedule your next rental payment. Our secure ACH payment technology allows to connect bank accounts and make rental payments instantly. Sharing the rent? No problem! With Rentberry, you can conveniently split the payments with your roommates.
E-Sign Rental Agreement Your application has been approved – congratulations! No need to run across the town to sign a paper contract. We partnered with HelloSign to offer you the ability to execute legally binding documents online. Rentberry uses SSL encryption technology and provides a secure storage for your contracts.
Schedule Tours Online Found a perfect place? Schedule a tour and see how it looks in real life. Rentberry makes tours scheduling easy as 1-2-3. Pick among dates suggested by a landlord and we’ll inform him about your choice. Or suggest your own date and wait until a landlord approves it.
Request Maintenance Service Maintenance requests are no longer headaches. Tired of making dozens of back-and-forth phone calls or writing emails about a broken sink? Should an issue occur during a long-term apartment renting, just describe it briefly and set the priority of your maintenance request.
Rentberry (BERRY) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rentberry (BERRY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
Rentberry (BERRY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike Rentberry (BERRY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj BERRY tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja BERRY tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku BERRY tokena, istražite BERRY cijenu tokena uživo!
