Rentberry (BERRY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.115481$ 0.115481 $ 0.115481 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.80% Promjena cijene (1D) -10.85% Promjena cijene (7D) +4.92% Promjena cijene (7D) +4.92%

Rentberry (BERRY) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, BERRYtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena BERRY je $ 0.115481, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, BERRY se promijenio za -0.80% u posljednjih sat vremena, -10.85% u posljednjih 24 sata i +4.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rentberry (BERRY)

Tržišna kapitalizacija $ 61.28K$ 61.28K $ 61.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 61.28K$ 61.28K $ 61.28K Količina u optjecaju 301.47M 301.47M 301.47M Ukupna količina 301,473,027.0 301,473,027.0 301,473,027.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rentberry je $ 61.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju BERRY je 301.47M, s ukupnom količinom od 301473027.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 61.28K.