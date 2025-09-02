Rent Only Goes Up (RENT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00216916$ 0.00216916 $ 0.00216916 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.51% Promjena cijene (1D) +0.47% Promjena cijene (7D) -7.66% Promjena cijene (7D) -7.66%

Rent Only Goes Up (RENT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RENTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RENT je $ 0.00216916, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RENT se promijenio za +0.51% u posljednjih sat vremena, +0.47% u posljednjih 24 sata i -7.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rent Only Goes Up (RENT)

Tržišna kapitalizacija $ 33.03K$ 33.03K $ 33.03K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 33.03K$ 33.03K $ 33.03K Količina u optjecaju 999.64M 999.64M 999.64M Ukupna količina 999,642,150.516336 999,642,150.516336 999,642,150.516336

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rent Only Goes Up je $ 33.03K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RENT je 999.64M, s ukupnom količinom od 999642150.516336. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 33.03K.