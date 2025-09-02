renBTC (RENBTC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 18,359.44 $ 18,359.44 $ 18,359.44 24-satna najniža cijena $ 19,042.74 $ 19,042.74 $ 19,042.74 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 18,359.44$ 18,359.44 $ 18,359.44 24-satna najviša cijena $ 19,042.74$ 19,042.74 $ 19,042.74 Najviša cijena ikada $ 102,983$ 102,983 $ 102,983 Najniža cijena $ 2,235.69$ 2,235.69 $ 2,235.69 Promjena cijene (1H) -0.23% Promjena cijene (1D) -0.39% Promjena cijene (7D) -0.32% Promjena cijene (7D) -0.32%

renBTC (RENBTC) cijena u stvarnom vremenu je $18,840.31. Tijekom protekla 24 sata, RENBTCtrgovalo je između najniže cijene $ 18,359.44 i najviše cijene $ 19,042.74, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RENBTC je $ 102,983, dok je najniža cijena svih vremena $ 2,235.69.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RENBTC se promijenio za -0.23% u posljednjih sat vremena, -0.39% u posljednjih 24 sata i -0.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu renBTC (RENBTC)

Tržišna kapitalizacija $ 5.74M$ 5.74M $ 5.74M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.74M$ 5.74M $ 5.74M Količina u optjecaju 304.50 304.50 304.50 Ukupna količina 304.49818869 304.49818869 304.49818869

Trenutačna tržišna kapitalizacija renBTC je $ 5.74M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RENBTC je 304.50, s ukupnom količinom od 304.49818869. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.74M.