Remint (RMT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00205373$ 0.00205373 $ 0.00205373 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.26% Promjena cijene (1D) +3.49% Promjena cijene (7D) +11.05% Promjena cijene (7D) +11.05%

Remint (RMT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RMTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RMT je $ 0.00205373, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RMT se promijenio za -0.26% u posljednjih sat vremena, +3.49% u posljednjih 24 sata i +11.05% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Remint (RMT)

Tržišna kapitalizacija $ 47.22K$ 47.22K $ 47.22K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 47.22K$ 47.22K $ 47.22K Količina u optjecaju 999.76M 999.76M 999.76M Ukupna količina 999,763,034.656995 999,763,034.656995 999,763,034.656995

Trenutačna tržišna kapitalizacija Remint je $ 47.22K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RMT je 999.76M, s ukupnom količinom od 999763034.656995. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.22K.