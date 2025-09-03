Remilia (REMILIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00959117$ 0.00959117 $ 0.00959117 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.87% Promjena cijene (1D) +1.35% Promjena cijene (7D) +5.82% Promjena cijene (7D) +5.82%

Remilia (REMILIA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, REMILIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REMILIA je $ 0.00959117, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REMILIA se promijenio za -0.87% u posljednjih sat vremena, +1.35% u posljednjih 24 sata i +5.82% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Remilia (REMILIA)

Tržišna kapitalizacija $ 64.37K$ 64.37K $ 64.37K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 64.37K$ 64.37K $ 64.37K Količina u optjecaju 999.34M 999.34M 999.34M Ukupna količina 999,338,704.112516 999,338,704.112516 999,338,704.112516

Trenutačna tržišna kapitalizacija Remilia je $ 64.37K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REMILIA je 999.34M, s ukupnom količinom od 999338704.112516. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 64.37K.