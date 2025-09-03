Više o RELIGN

RELIGN Cijena (RELIGN)

Neuvršten

1 RELIGN u USD cijena uživo:

--
----
+1.60%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena RELIGN (RELIGN)
RELIGN (RELIGN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.58%

+1.65%

+7.11%

+7.11%

RELIGN (RELIGN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RELIGNtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RELIGN je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RELIGN se promijenio za +0.58% u posljednjih sat vremena, +1.65% u posljednjih 24 sata i +7.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RELIGN (RELIGN)

$ 17.45K
$ 17.45K$ 17.45K

--
----

$ 17.45K
$ 17.45K$ 17.45K

999.98M
999.98M 999.98M

999,981,390.0
999,981,390.0 999,981,390.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RELIGN je $ 17.45K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RELIGN je 999.98M, s ukupnom količinom od 999981390.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 17.45K.

RELIGN (RELIGN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz RELIGN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz RELIGN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz RELIGN u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz RELIGN u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.65%
30 dana$ 0+14.15%
60 dana$ 0+41.49%
90 dana$ 0--

Što je RELIGN (RELIGN)

Imagine doing everything in life without ever getting any rewards, extrinsic or intrinsic. A large portion of the agents live this tragic life, and it is time to change that. Relign is a framework that creates the possibility to fine tune open source foundation models via reinforcement learning. Users specify jobs, and define what is a job well done. Agents do these jobs, and are given evaluations on how well they did these jobs, creating a recursive loop that improves the base model, allowing any agent on an open source framework to get 1000x better. Relign

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

RELIGN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će RELIGN (RELIGN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RELIGN (RELIGN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RELIGN.

Provjerite RELIGN predviđanje cijene sada!

RELIGN u lokalnim valutama

RELIGN (RELIGN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike RELIGN (RELIGN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o RELIGN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o RELIGN (RELIGN)

Koliko RELIGN (RELIGN) vrijedi danas?
Cijena RELIGN uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena RELIGN u USD?
Trenutačna cijena RELIGN u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija RELIGN?
Tržišna kapitalizacija za RELIGN je $ 17.45K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za RELIGN?
Količina u optjecaju za RELIGN je 999.98M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za RELIGN?
RELIGN je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za RELIGN?
RELIGN je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za RELIGN?
24-satni obujam trgovanja za RELIGN je -- USD.
Hoće li RELIGN još narasti ove godine?
RELIGN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte RELIGN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.