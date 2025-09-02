Relend USDC (REUSDC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.077 $ 1.077 $ 1.077 24-satna najniža cijena $ 1.079 $ 1.079 $ 1.079 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.077$ 1.077 $ 1.077 24-satna najviša cijena $ 1.079$ 1.079 $ 1.079 Najviša cijena ikada $ 9.28$ 9.28 $ 9.28 Najniža cijena $ 0.862011$ 0.862011 $ 0.862011 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) +0.03% Promjena cijene (7D) +0.16% Promjena cijene (7D) +0.16%

Relend USDC (REUSDC) cijena u stvarnom vremenu je $1.079. Tijekom protekla 24 sata, REUSDCtrgovalo je između najniže cijene $ 1.077 i najviše cijene $ 1.079, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REUSDC je $ 9.28, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.862011.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REUSDC se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.03% u posljednjih 24 sata i +0.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Relend USDC (REUSDC)

Tržišna kapitalizacija $ 76.55M$ 76.55M $ 76.55M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 76.55M$ 76.55M $ 76.55M Količina u optjecaju 70.95M 70.95M 70.95M Ukupna količina 70,949,617.13213275 70,949,617.13213275 70,949,617.13213275

Trenutačna tržišna kapitalizacija Relend USDC je $ 76.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REUSDC je 70.95M, s ukupnom količinom od 70949617.13213275. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 76.55M.