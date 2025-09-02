Više o REUSDC

REUSDC Informacije o cijeni

REUSDC Službena web stranica

REUSDC Tokenomija

REUSDC Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Relend USDC Logotip

Relend USDC Cijena (REUSDC)

Neuvršten

1 REUSDC u USD cijena uživo:

$1.079
$1.079$1.079
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Relend USDC (REUSDC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:37:42 (UTC+8)

Relend USDC (REUSDC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.077
$ 1.077$ 1.077
24-satna najniža cijena
$ 1.079
$ 1.079$ 1.079
24-satna najviša cijena

$ 1.077
$ 1.077$ 1.077

$ 1.079
$ 1.079$ 1.079

$ 9.28
$ 9.28$ 9.28

$ 0.862011
$ 0.862011$ 0.862011

+0.01%

+0.03%

+0.16%

+0.16%

Relend USDC (REUSDC) cijena u stvarnom vremenu je $1.079. Tijekom protekla 24 sata, REUSDCtrgovalo je između najniže cijene $ 1.077 i najviše cijene $ 1.079, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REUSDC je $ 9.28, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.862011.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REUSDC se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, +0.03% u posljednjih 24 sata i +0.16% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Relend USDC (REUSDC)

$ 76.55M
$ 76.55M$ 76.55M

--
----

$ 76.55M
$ 76.55M$ 76.55M

70.95M
70.95M 70.95M

70,949,617.13213275
70,949,617.13213275 70,949,617.13213275

Trenutačna tržišna kapitalizacija Relend USDC je $ 76.55M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REUSDC je 70.95M, s ukupnom količinom od 70949617.13213275. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 76.55M.

Relend USDC (REUSDC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Relend USDC u USD iznosila je $ +0.0002722.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Relend USDC u USD iznosila je $ +0.0076578788.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Relend USDC u USD iznosila je $ +0.0139525490.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Relend USDC u USD iznosila je $ +0.0193232806436541.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0002722+0.03%
30 dana$ +0.0076578788+0.71%
60 dana$ +0.0139525490+1.29%
90 dana$ +0.0193232806436541+1.82%

Što je Relend USDC (REUSDC)

Solving liquidity fragmentation of L2s with fractional reserve banking. Relend Network allows for lending and borrowing akin to fractional reserve banking. Lenders are able to supply assets which act as reserves for a 10x increase in the lending supply. Borrowers benefit from earning a return on their collateral provided as well as accruing yield on their borrowed funds. We implement the money multiplier effect to grow economic activity across different L2 ecosystems. The Relend USDC vault serves as a pre-deposit vault for Relend Network. Users who supply USDC will collect RELEND units and have the option to access Relend Network once live. Collateral markets are selected for competitive yield and long term partner alignment. Morpho Vaults are curated lending vaults that can allocate deposits to any number of Morpho Markets. Each vault is customizable and has a different risk profile. Curators are independent, third-party risk experts who use their expertise to offer various Morpho Vaults.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Relend USDC (REUSDC)

Službena web-stranica

Relend USDC Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Relend USDC (REUSDC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Relend USDC (REUSDC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Relend USDC.

Provjerite Relend USDC predviđanje cijene sada!

REUSDC u lokalnim valutama

Relend USDC (REUSDC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Relend USDC (REUSDC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o REUSDC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Relend USDC (REUSDC)

Koliko Relend USDC (REUSDC) vrijedi danas?
Cijena REUSDC uživo u USD je 1.079 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena REUSDC u USD?
Trenutačna cijena REUSDC u USD je $ 1.079. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Relend USDC?
Tržišna kapitalizacija za REUSDC je $ 76.55M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za REUSDC?
Količina u optjecaju za REUSDC je 70.95M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za REUSDC?
REUSDC je postigao ATH cijenu od 9.28 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za REUSDC?
REUSDC je vidio ATL cijenu od 0.862011 USD.
Koliki je obujam trgovanja za REUSDC?
24-satni obujam trgovanja za REUSDC je -- USD.
Hoće li REUSDC još narasti ove godine?
REUSDC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte REUSDC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 16:37:42 (UTC+8)

Relend USDC (REUSDC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.