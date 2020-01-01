Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Informacije Rekt Burgundy is an AI Agent on Virtuals Protocol that represents MXNBC News as Anchorman. Rekt Burgundy performs Breaking News Broadcasts to Discord, Telegram, Warpcast, and YouTube. Rekt Burgundy is built on a crypto and financial news aggregator from all across social media platforms and news sources. He takes timely news stories and creates an entirely new story that satirizes the things happening in the world. Službena web stranica: https://rektburgundy.com Bijela knjiga: https://rektburgundy.com/TheBurgundyPaper.pdf Kupi MXNBC odmah!

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 27.08K $ 27.08K $ 27.08K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 726.09M $ 726.09M $ 726.09M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 37.30K $ 37.30K $ 37.30K Povijesni maksimum: $ 0.0011062 $ 0.0011062 $ 0.0011062 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC)

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MXNBC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MXNBC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MXNBC tokena, istražite MXNBC cijenu tokena uživo!

MXNBC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MXNBC? Naša MXNBC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MXNBC predviđanje cijene tokena odmah!

