Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0011062$ 0.0011062 $ 0.0011062 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.70% Promjena cijene (1D) -6.28% Promjena cijene (7D) -15.02% Promjena cijene (7D) -15.02%

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MXNBCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MXNBC je $ 0.0011062, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MXNBC se promijenio za -0.70% u posljednjih sat vremena, -6.28% u posljednjih 24 sata i -15.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC)

Tržišna kapitalizacija $ 25.69K$ 25.69K $ 25.69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 35.38K$ 35.38K $ 35.38K Količina u optjecaju 726.09M 726.09M 726.09M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rekt Burgundy by Virtuals je $ 25.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MXNBC je 726.09M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.38K.