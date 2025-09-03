Više o MXNBC

Rekt Burgundy by Virtuals Cijena (MXNBC)

Neuvršten

1 MXNBC u USD cijena uživo:

--
----
-6.10%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:22:46 (UTC+8)

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0011062
$ 0.0011062$ 0.0011062

$ 0
$ 0$ 0

-0.70%

-6.28%

-15.02%

-15.02%

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, MXNBCtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MXNBC je $ 0.0011062, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MXNBC se promijenio za -0.70% u posljednjih sat vremena, -6.28% u posljednjih 24 sata i -15.02% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC)

$ 25.69K
$ 25.69K$ 25.69K

--
----

$ 35.38K
$ 35.38K$ 35.38K

726.09M
726.09M 726.09M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Rekt Burgundy by Virtuals je $ 25.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MXNBC je 726.09M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 35.38K.

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Rekt Burgundy by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Rekt Burgundy by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Rekt Burgundy by Virtuals u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Rekt Burgundy by Virtuals u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-6.28%
30 dana$ 0+3.42%
60 dana$ 0-64.40%
90 dana$ 0--

Što je Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC)

Rekt Burgundy is an AI Agent on Virtuals Protocol that represents MXNBC News as Anchorman. Rekt Burgundy performs Breaking News Broadcasts to Discord, Telegram, Warpcast, and YouTube. Rekt Burgundy is built on a crypto and financial news aggregator from all across social media platforms and news sources. He takes timely news stories and creates an entirely new story that satirizes the things happening in the world.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Resurs Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC)

Popis dopuštenih
Službena web-stranica

Rekt Burgundy by Virtuals Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Rekt Burgundy by Virtuals.

Provjerite Rekt Burgundy by Virtuals predviđanje cijene sada!

MXNBC u lokalnim valutama

Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MXNBC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC)

Koliko Rekt Burgundy by Virtuals (MXNBC) vrijedi danas?
Cijena MXNBC uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MXNBC u USD?
Trenutačna cijena MXNBC u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Rekt Burgundy by Virtuals?
Tržišna kapitalizacija za MXNBC je $ 25.69K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MXNBC?
Količina u optjecaju za MXNBC je 726.09M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MXNBC?
MXNBC je postigao ATH cijenu od 0.0011062 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MXNBC?
MXNBC je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MXNBC?
24-satni obujam trgovanja za MXNBC je -- USD.
Hoće li MXNBC još narasti ove godine?
MXNBC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MXNBC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 00:22:46 (UTC+8)

