ReinforcedAI (SN92) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.590356 $ 0.590356 $ 0.590356 24-satna najniža cijena $ 0.61481 $ 0.61481 $ 0.61481 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.590356$ 0.590356 $ 0.590356 24-satna najviša cijena $ 0.61481$ 0.61481 $ 0.61481 Najviša cijena ikada $ 1.22$ 1.22 $ 1.22 Najniža cijena $ 0.448012$ 0.448012 $ 0.448012 Promjena cijene (1H) +1.12% Promjena cijene (1D) -0.08% Promjena cijene (7D) -6.30% Promjena cijene (7D) -6.30%

ReinforcedAI (SN92) cijena u stvarnom vremenu je $0.60891. Tijekom protekla 24 sata, SN92trgovalo je između najniže cijene $ 0.590356 i najviše cijene $ 0.61481, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SN92 je $ 1.22, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.448012.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SN92 se promijenio za +1.12% u posljednjih sat vremena, -0.08% u posljednjih 24 sata i -6.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ReinforcedAI (SN92)

Tržišna kapitalizacija $ 953.39K$ 953.39K $ 953.39K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 953.39K$ 953.39K $ 953.39K Količina u optjecaju 1.57M 1.57M 1.57M Ukupna količina 1,565,722.826530363 1,565,722.826530363 1,565,722.826530363

Trenutačna tržišna kapitalizacija ReinforcedAI je $ 953.39K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SN92 je 1.57M, s ukupnom količinom od 1565722.826530363. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 953.39K.