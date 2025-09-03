REIKO (REIKO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -0.81% Promjena cijene (7D) +3.38% Promjena cijene (7D) +3.38%

REIKO (REIKO) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, REIKOtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REIKO je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REIKO se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -0.81% u posljednjih 24 sata i +3.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu REIKO (REIKO)

Tržišna kapitalizacija $ 10.64K$ 10.64K $ 10.64K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 10.64K$ 10.64K $ 10.64K Količina u optjecaju 999.25M 999.25M 999.25M Ukupna količina 999,250,684.8109027 999,250,684.8109027 999,250,684.8109027

Trenutačna tržišna kapitalizacija REIKO je $ 10.64K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REIKO je 999.25M, s ukupnom količinom od 999250684.8109027. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.64K.