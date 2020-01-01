REGENT (REGENT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u REGENT (REGENT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

REGENT (REGENT) Informacije Regent represents a novel approach to LLM architecture, drawing inspiration from Daniel Kahneman's dual-process theory of cognition outlined in Thinking Fast and Slow. Regent implements a split-mind system that separates AI responses into distinct intuitive and reasoned phases, mirroring the human brain's System 1 (fast, intuitive) and System 2 (slow, deliberative) thinking processes. Combined with a modified RAG memory store, this allows an em to truly "think step by step" in the same way that humans do — with an internal reasoning monologue operating over the babble from a brilliant but unreliable intuition. Službena web stranica: https://regentsol.io Kupi REGENT odmah!

REGENT (REGENT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za REGENT (REGENT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 332.04K $ 332.04K $ 332.04K Ukupna količina: $ 979.92M $ 979.92M $ 979.92M Količina u optjecaju: $ 979.92M $ 979.92M $ 979.92M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 332.04K $ 332.04K $ 332.04K Povijesni maksimum: $ 0.04715253 $ 0.04715253 $ 0.04715253 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00033884 $ 0.00033884 $ 0.00033884 Saznajte više o cijeni REGENT (REGENT)

REGENT (REGENT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike REGENT (REGENT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj REGENT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja REGENT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku REGENT tokena, istražite REGENT cijenu tokena uživo!

REGENT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide REGENT? Naša REGENT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte REGENT predviđanje cijene tokena odmah!

