Regent Coin (REGENT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01220025 $ 0.01220025 $ 0.01220025 24-satna najniža cijena $ 0.01870045 $ 0.01870045 $ 0.01870045 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01220025$ 0.01220025 $ 0.01220025 24-satna najviša cijena $ 0.01870045$ 0.01870045 $ 0.01870045 Najviša cijena ikada $ 1.21$ 1.21 $ 1.21 Najniža cijena $ 0.00520001$ 0.00520001 $ 0.00520001 Promjena cijene (1H) -0.77% Promjena cijene (1D) -18.87% Promjena cijene (7D) +126.30% Promjena cijene (7D) +126.30%

Regent Coin (REGENT) cijena u stvarnom vremenu je $0.01289915. Tijekom protekla 24 sata, REGENTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01220025 i najviše cijene $ 0.01870045, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REGENT je $ 1.21, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00520001.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REGENT se promijenio za -0.77% u posljednjih sat vremena, -18.87% u posljednjih 24 sata i +126.30% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Regent Coin (REGENT)

Tržišna kapitalizacija $ 37.16K$ 37.16K $ 37.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 37.41K$ 37.41K $ 37.41K Količina u optjecaju 2.88M 2.88M 2.88M Ukupna količina 2,900,000.0 2,900,000.0 2,900,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Regent Coin je $ 37.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REGENT je 2.88M, s ukupnom količinom od 2900000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 37.41K.