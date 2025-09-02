REGENT (REGENT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04715253$ 0.04715253 $ 0.04715253 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.03% Promjena cijene (1D) -0.12% Promjena cijene (7D) -0.92% Promjena cijene (7D) -0.92%

REGENT (REGENT) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, REGENTtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REGENT je $ 0.04715253, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REGENT se promijenio za -0.03% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i -0.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu REGENT (REGENT)

Tržišna kapitalizacija $ 356.30K$ 356.30K $ 356.30K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 356.30K$ 356.30K $ 356.30K Količina u optjecaju 979.92M 979.92M 979.92M Ukupna količina 979,915,630.968604 979,915,630.968604 979,915,630.968604

Trenutačna tržišna kapitalizacija REGENT je $ 356.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REGENT je 979.92M, s ukupnom količinom od 979915630.968604. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 356.30K.