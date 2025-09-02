Regen (REGEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.01094585 $ 0.01094585 $ 0.01094585 24-satna najniža cijena $ 0.01148766 $ 0.01148766 $ 0.01148766 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.01094585$ 0.01094585 $ 0.01094585 24-satna najviša cijena $ 0.01148766$ 0.01148766 $ 0.01148766 Najviša cijena ikada $ 5.07$ 5.07 $ 5.07 Najniža cijena $ 0.00559539$ 0.00559539 $ 0.00559539 Promjena cijene (1H) +0.14% Promjena cijene (1D) -1.58% Promjena cijene (7D) -3.50% Promjena cijene (7D) -3.50%

Regen (REGEN) cijena u stvarnom vremenu je $0.01130532. Tijekom protekla 24 sata, REGENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01094585 i najviše cijene $ 0.01148766, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REGEN je $ 5.07, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00559539.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REGEN se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, -1.58% u posljednjih 24 sata i -3.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Regen (REGEN)

Tržišna kapitalizacija $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.68M$ 1.68M $ 1.68M Količina u optjecaju 148.35M 148.35M 148.35M Ukupna količina 148,354,422.875587 148,354,422.875587 148,354,422.875587

Trenutačna tržišna kapitalizacija Regen je $ 1.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REGEN je 148.35M, s ukupnom količinom od 148354422.875587. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.68M.