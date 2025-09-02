Više o REGEN

Regen Logotip

Regen Cijena (REGEN)

Neuvršten

1 REGEN u USD cijena uživo:

$0.01130531
$0.01130531
-1.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Regen (REGEN)
Regen (REGEN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01094585
$ 0.01094585
24-satna najniža cijena
$ 0.01148766
$ 0.01148766
24-satna najviša cijena

$ 0.01094585
$ 0.01094585

$ 0.01148766
$ 0.01148766

$ 5.07
$ 5.07

$ 0.00559539
$ 0.00559539

+0.14%

-1.58%

-3.50%

-3.50%

Regen (REGEN) cijena u stvarnom vremenu je $0.01130532. Tijekom protekla 24 sata, REGENtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01094585 i najviše cijene $ 0.01148766, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena REGEN je $ 5.07, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00559539.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, REGEN se promijenio za +0.14% u posljednjih sat vremena, -1.58% u posljednjih 24 sata i -3.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Regen (REGEN)

$ 1.68M
$ 1.68M

--
--

$ 1.68M
$ 1.68M

148.35M
148.35M

148,354,422.875587
148,354,422.875587

Trenutačna tržišna kapitalizacija Regen je $ 1.68M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju REGEN je 148.35M, s ukupnom količinom od 148354422.875587. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.68M.

Regen (REGEN) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Regen u USD iznosila je $ -0.00018234030671457.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Regen u USD iznosila je $ -0.0024043781.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Regen u USD iznosila je $ -0.0043271654.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Regen u USD iznosila je $ -0.01016402664770117.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00018234030671457-1.58%
30 dana$ -0.0024043781-21.26%
60 dana$ -0.0043271654-38.27%
90 dana$ -0.01016402664770117-47.34%

Što je Regen (REGEN)

REGEN coin is the token for the Regen Network Platform

Regen Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Regen (REGEN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Regen (REGEN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Regen.

Provjerite Regen predviđanje cijene sada!

REGEN u lokalnim valutama

Regen (REGEN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Regen (REGEN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o REGEN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Regen (REGEN)

Koliko Regen (REGEN) vrijedi danas?
Cijena REGEN uživo u USD je 0.01130532 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena REGEN u USD?
Trenutačna cijena REGEN u USD je $ 0.01130532. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Regen?
Tržišna kapitalizacija za REGEN je $ 1.68M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za REGEN?
Količina u optjecaju za REGEN je 148.35M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za REGEN?
REGEN je postigao ATH cijenu od 5.07 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za REGEN?
REGEN je vidio ATL cijenu od 0.00559539 USD.
Koliki je obujam trgovanja za REGEN?
24-satni obujam trgovanja za REGEN je -- USD.
Hoće li REGEN još narasti ove godine?
REGEN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte REGEN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
