Reflections of Dissonance AI (AIKA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01509709$ 0.01509709 $ 0.01509709 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.65% Promjena cijene (1D) +2.66% Promjena cijene (7D) +4.92% Promjena cijene (7D) +4.92%

Reflections of Dissonance AI (AIKA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AIKAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIKA je $ 0.01509709, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIKA se promijenio za +1.65% u posljednjih sat vremena, +2.66% u posljednjih 24 sata i +4.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Reflections of Dissonance AI (AIKA)

Tržišna kapitalizacija $ 47.26K$ 47.26K $ 47.26K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 47.26K$ 47.26K $ 47.26K Količina u optjecaju 988.88M 988.88M 988.88M Ukupna količina 988,877,970.585437 988,877,970.585437 988,877,970.585437

Trenutačna tržišna kapitalizacija Reflections of Dissonance AI je $ 47.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIKA je 988.88M, s ukupnom količinom od 988877970.585437. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.26K.