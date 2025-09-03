Više o AIKA

Reflections of Dissonance AI Logotip

Reflections of Dissonance AI Cijena (AIKA)

Neuvršten

1 AIKA u USD cijena uživo:

--
----
+2.60%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Reflections of Dissonance AI (AIKA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 01:37:00 (UTC+8)

Reflections of Dissonance AI (AIKA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01509709
$ 0.01509709$ 0.01509709

$ 0
$ 0$ 0

+1.65%

+2.66%

+4.92%

+4.92%

Reflections of Dissonance AI (AIKA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AIKAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AIKA je $ 0.01509709, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AIKA se promijenio za +1.65% u posljednjih sat vremena, +2.66% u posljednjih 24 sata i +4.92% u posljednjih 7 dana.

Informacije o tržištu Reflections of Dissonance AI (AIKA)

$ 47.26K
$ 47.26K$ 47.26K

--
----

$ 47.26K
$ 47.26K$ 47.26K

988.88M
988.88M 988.88M

988,877,970.585437
988,877,970.585437 988,877,970.585437

Trenutačna tržišna kapitalizacija Reflections of Dissonance AI je $ 47.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AIKA je 988.88M, s ukupnom količinom od 988877970.585437. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 47.26K.

Reflections of Dissonance AI (AIKA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Reflections of Dissonance AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Reflections of Dissonance AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Reflections of Dissonance AI u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Reflections of Dissonance AI u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.66%
30 dana$ 0+21.89%
60 dana$ 0+12.76%
90 dana$ 0--

Što je Reflections of Dissonance AI (AIKA)

AIKA is a community-owned memecoin (launched through pump.fun) inspired by the art created by https://x.com/24Kenva. As with many current memecoins, there is no utility or function at the moment apart from simple hedonic value coming from owning the token or potential excitement arising from the trading. The artist whose work were used to create the token (without his consent) decided to take the responsibility for the project (even though he has little control over supply)

Resurs Reflections of Dissonance AI (AIKA)

Službena web-stranica

Reflections of Dissonance AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Reflections of Dissonance AI (AIKA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Reflections of Dissonance AI (AIKA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Reflections of Dissonance AI.

Provjerite Reflections of Dissonance AI predviđanje cijene sada!

AIKA u lokalnim valutama

Reflections of Dissonance AI (AIKA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Reflections of Dissonance AI (AIKA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AIKA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Reflections of Dissonance AI (AIKA)

Koliko Reflections of Dissonance AI (AIKA) vrijedi danas?
Cijena AIKA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AIKA u USD?
Trenutačna cijena AIKA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Reflections of Dissonance AI?
Tržišna kapitalizacija za AIKA je $ 47.26K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AIKA?
Količina u optjecaju za AIKA je 988.88M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AIKA?
AIKA je postigao ATH cijenu od 0.01509709 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AIKA?
AIKA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AIKA?
24-satni obujam trgovanja za AIKA je -- USD.
Hoće li AIKA još narasti ove godine?
AIKA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AIKA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Reflections of Dissonance AI (AIKA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

