REECOIN Cijena danas

Trenutačna cijena REECOIN (REE) danas je $ 0.00995981, s promjenom od 5.09% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije REE u USD je $ 0.00995981 po REE.

REECOIN trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 4,962,876, s količinom u optjecaju od 498.29M REE. Tijekom posljednja 24 sata, REE trgovao je između $ 0.00911945 (niska) i $ 0.01063296 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.0247983, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00319656.

U kratkoročnim performansama, REE se kretao +1.11% u posljednjem satu i -3.65% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu REECOIN (REE)

Tržišna kapitalizacija $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.96M$ 4.96M $ 4.96M Količina u optjecaju 498.29M 498.29M 498.29M Ukupna količina 498,290,000.0 498,290,000.0 498,290,000.0

