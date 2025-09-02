RedHive (HIV3) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.01788068 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +1.38% Promjena cijene (7D) -16.12%

RedHive (HIV3) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HIV3trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HIV3 je $ 0.01788068, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HIV3 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.38% u posljednjih 24 sata i -16.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RedHive (HIV3)

Tržišna kapitalizacija $ 45.94K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 45.94K Količina u optjecaju 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RedHive je $ 45.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HIV3 je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.94K.