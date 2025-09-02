Više o HIV3

RedHive Cijena (HIV3)

Neuvršten

1 HIV3 u USD cijena uživo:

$0.00045938
$0.00045938$0.00045938
+1.30%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena RedHive (HIV3)
RedHive (HIV3) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01788068
$ 0.01788068$ 0.01788068

$ 0
$ 0$ 0

--

+1.38%

-16.12%

-16.12%

RedHive (HIV3) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HIV3trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HIV3 je $ 0.01788068, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HIV3 se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +1.38% u posljednjih 24 sata i -16.12% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu RedHive (HIV3)

$ 45.94K
$ 45.94K$ 45.94K

--
----

$ 45.94K
$ 45.94K$ 45.94K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija RedHive je $ 45.94K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HIV3 je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 45.94K.

RedHive (HIV3) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz RedHive u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz RedHive u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz RedHive u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz RedHive u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+1.38%
30 dana$ 0-77.73%
60 dana$ 0-89.33%
90 dana$ 0--

Što je RedHive (HIV3)

RedHive powers the first Onchain Intelligence Engine, enabling AI Agent solutions to drive the next-gen DeFAI economy. It provides advanced AI Agent Tooling, Copilot, and Voice Intents, enabling unique human-agent coordination and orchestration. By combining conversational AI with real-time data aggregation, RedHive allows users to manage trading, yield farming, and risk mitigation seamlessly. It leverages natural language processing to understand user prompts, execute sophisticated DeFi strategies, and deliver near real-time intelligence from multiple on-chain and off-chain sources, ensuring users stay informed and ahead in the rapidly evolving EVM ecosystem.

Resurs RedHive (HIV3)

Službena web-stranica

RedHive Predviđanje cijene (USD)

Koliko će RedHive (HIV3) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših RedHive (HIV3) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za RedHive.

Provjerite RedHive predviđanje cijene sada!

HIV3 u lokalnim valutama

RedHive (HIV3) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike RedHive (HIV3) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o HIV3 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o RedHive (HIV3)

Koliko RedHive (HIV3) vrijedi danas?
Cijena HIV3 uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena HIV3 u USD?
Trenutačna cijena HIV3 u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija RedHive?
Tržišna kapitalizacija za HIV3 je $ 45.94K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za HIV3?
Količina u optjecaju za HIV3 je 100.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za HIV3?
HIV3 je postigao ATH cijenu od 0.01788068 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za HIV3?
HIV3 je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za HIV3?
24-satni obujam trgovanja za HIV3 je -- USD.
Hoće li HIV3 još narasti ove godine?
HIV3 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte HIV3 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

