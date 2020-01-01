Redemption Of Pets (ROP) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Redemption Of Pets (ROP), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ROP (Redemption of Pets) is a unique and forward-thinking meme coin that celebrates the bond between crypto enthusiasts and pet lovers. Unlike typical pet-focused tokens, ROP creates an inclusive space for all types of pets—whether it's cats, dogs, or any other beloved companion—uniting them in a way that no other project has before. ROP symbolizes this connection, featuring a pet with two heads: one of a curious cat and the other of a loyal dog, perfectly reflecting the essence of unity among different species. ROP's core mission is not just to entertain and engage the crypto community but to make a meaningful impact. A portion of the revenue generated by the token is directed toward supporting unsheltered animals, ensuring that the ecosystem built around ROP helps those who need it the most.. ROP (Redemption of Pets) is a meme token dedicated to supporting all pets, not just cats or just dogs but a bridge between them to unite them! ROP meme token is set to bring it's own ecosystem with the revenue supporting Unsheltered animals. Službena web stranica: https://ropmeme.io

Redemption Of Pets (ROP) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Redemption Of Pets (ROP), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 50.73K $ 50.73K $ 50.73K Ukupna količina: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Količina u optjecaju: $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 50.73K $ 50.73K $ 50.73K Povijesni maksimum: $ 0.907255 $ 0.907255 $ 0.907255 Povijesni minimum: $ 0.03400078 $ 0.03400078 $ 0.03400078 Trenutna cijena: $ 0.050729 $ 0.050729 $ 0.050729 Saznajte više o cijeni Redemption Of Pets (ROP)

Redemption Of Pets (ROP) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Redemption Of Pets (ROP) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ROP tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ROP tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ROP tokena, istražite ROP cijenu tokena uživo!

