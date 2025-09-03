Redemption Of Pets (ROP) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.04978643 $ 0.04978643 $ 0.04978643 24-satna najniža cijena $ 0.055441 $ 0.055441 $ 0.055441 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.04978643$ 0.04978643 $ 0.04978643 24-satna najviša cijena $ 0.055441$ 0.055441 $ 0.055441 Najviša cijena ikada $ 0.907255$ 0.907255 $ 0.907255 Najniža cijena $ 0.03400078$ 0.03400078 $ 0.03400078 Promjena cijene (1H) +1.98% Promjena cijene (1D) -5.63% Promjena cijene (7D) +9.46% Promjena cijene (7D) +9.46%

Redemption Of Pets (ROP) cijena u stvarnom vremenu je $0.05206. Tijekom protekla 24 sata, ROPtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04978643 i najviše cijene $ 0.055441, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ROP je $ 0.907255, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03400078.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ROP se promijenio za +1.98% u posljednjih sat vremena, -5.63% u posljednjih 24 sata i +9.46% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Redemption Of Pets (ROP)

Tržišna kapitalizacija $ 51.73K$ 51.73K $ 51.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 51.73K$ 51.73K $ 51.73K Količina u optjecaju 1.00M 1.00M 1.00M Ukupna količina 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Redemption Of Pets je $ 51.73K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ROP je 1.00M, s ukupnom količinom od 1000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 51.73K.