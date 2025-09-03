Redacted Terminal (███) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 24-satna najviša cijena $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02889761 Najniža cijena $ 0 Promjena cijene (1H) -0.71% Promjena cijene (1D) +1.70% Promjena cijene (7D) -12.73%

Redacted Terminal (███) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ███trgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ███ je $ 0.02889761, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ███ se promijenio za -0.71% u posljednjih sat vremena, +1.70% u posljednjih 24 sata i -12.73% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Redacted Terminal (███)

Tržišna kapitalizacija $ 90.00K Obujam (24 sata) -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 90.00K Količina u optjecaju 1.10B Ukupna količina 1,099,887,148.954369

Trenutačna tržišna kapitalizacija Redacted Terminal je $ 90.00K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ███ je 1.10B, s ukupnom količinom od 1099887148.954369. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 90.00K.