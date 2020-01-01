redacted gdupi (GDUPI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u redacted gdupi (GDUPI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

redacted gdupi (GDUPI) Informacije $GDUPI is a token born from a mix of art, absurdity, creativity, and culture. Created as a “stupi” idea by a serious artist, it explores how art and community intersect with tokenized memes. More than just a token, it’s a vibecoin — a character embraced by the Base and Farcaster ecosystems. With its unique blend of humor, art, and culture, $GDUPI is poised to become one of Base’s most iconic memes. Službena web stranica: https://www.gdupi.art Kupi GDUPI odmah!

redacted gdupi (GDUPI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za redacted gdupi (GDUPI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 210.58K $ 210.58K $ 210.58K Ukupna količina: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Količina u optjecaju: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 210.58K $ 210.58K $ 210.58K Povijesni maksimum: $ 0.00004782 $ 0.00004782 $ 0.00004782 Povijesni minimum: $ 0.00000121 $ 0.00000121 $ 0.00000121 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni redacted gdupi (GDUPI)

redacted gdupi (GDUPI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike redacted gdupi (GDUPI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj GDUPI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja GDUPI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku GDUPI tokena, istražite GDUPI cijenu tokena uživo!

