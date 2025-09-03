Red Siberian Husky (KOVU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00651786$ 0.00651786 $ 0.00651786 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.99% Promjena cijene (1D) +2.83% Promjena cijene (7D) +5.45% Promjena cijene (7D) +5.45%

Red Siberian Husky (KOVU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KOVUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOVU je $ 0.00651786, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOVU se promijenio za +0.99% u posljednjih sat vremena, +2.83% u posljednjih 24 sata i +5.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Red Siberian Husky (KOVU)

Tržišna kapitalizacija $ 19.65K$ 19.65K $ 19.65K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.65K$ 19.65K $ 19.65K Količina u optjecaju 999.16M 999.16M 999.16M Ukupna količina 999,161,405.143319 999,161,405.143319 999,161,405.143319

Trenutačna tržišna kapitalizacija Red Siberian Husky je $ 19.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOVU je 999.16M, s ukupnom količinom od 999161405.143319. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.65K.