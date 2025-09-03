Više o KOVU

Red Siberian Husky Logotip

Red Siberian Husky Cijena (KOVU)

Neuvršten

1 KOVU u USD cijena uživo:

--
----
+2.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Red Siberian Husky (KOVU)
Red Siberian Husky (KOVU) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00651786
$ 0.00651786$ 0.00651786

$ 0
$ 0$ 0

+0.99%

+2.83%

+5.45%

+5.45%

Red Siberian Husky (KOVU) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, KOVUtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena KOVU je $ 0.00651786, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, KOVU se promijenio za +0.99% u posljednjih sat vremena, +2.83% u posljednjih 24 sata i +5.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Red Siberian Husky (KOVU)

$ 19.65K
$ 19.65K$ 19.65K

--
----

$ 19.65K
$ 19.65K$ 19.65K

999.16M
999.16M 999.16M

999,161,405.143319
999,161,405.143319 999,161,405.143319

Trenutačna tržišna kapitalizacija Red Siberian Husky je $ 19.65K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju KOVU je 999.16M, s ukupnom količinom od 999161405.143319. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.65K.

Red Siberian Husky (KOVU) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Red Siberian Husky u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Red Siberian Husky u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Red Siberian Husky u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Red Siberian Husky u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.83%
30 dana$ 0+14.47%
60 dana$ 0-36.91%
90 dana$ 0--

Što je Red Siberian Husky (KOVU)

When his girlfriend's dog was diagnosed with cancer, he gifted Kovu as a companion. Miraculously, both dogs brought double the joy as her dog survived. Drawing inspiration from other pet content creators, Kovu's unique charm began capturing hearts across platforms. With hundreds of millions of views across social media, Kovu transformed from a loving pet into a global sensation. A partnership with the CTO team elevated Kovu's presence, creating something truly special in the web3 space.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Red Siberian Husky (KOVU)

Službena web-stranica

Red Siberian Husky Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Red Siberian Husky (KOVU) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Red Siberian Husky (KOVU) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Red Siberian Husky.

Provjerite Red Siberian Husky predviđanje cijene sada!

KOVU u lokalnim valutama

Red Siberian Husky (KOVU) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Red Siberian Husky (KOVU) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o KOVU opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Red Siberian Husky (KOVU)

Koliko Red Siberian Husky (KOVU) vrijedi danas?
Cijena KOVU uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena KOVU u USD?
Trenutačna cijena KOVU u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Red Siberian Husky?
Tržišna kapitalizacija za KOVU je $ 19.65K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za KOVU?
Količina u optjecaju za KOVU je 999.16M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za KOVU?
KOVU je postigao ATH cijenu od 0.00651786 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za KOVU?
KOVU je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za KOVU?
24-satni obujam trgovanja za KOVU je -- USD.
Hoće li KOVU još narasti ove godine?
KOVU mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte KOVU predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.