Red Pepe (RPEPE) Informacije Red Pepe is Avalanche's native memecoin. Launched 7 May 2023 to bring good vibes and fun times to the red chain. $RPEPE is the community's token. Red Pepe is for internet frog token enjoyooors and nothing posted should be considered financial advice. Crypto is highly speculative & memecoins are the most volatile of the bunch. We are here for the good times and to bring Avalanche the memecoin fun it deserves. Službena web stranica: https://redpepe.us/ Kupi RPEPE odmah!

Red Pepe (RPEPE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Red Pepe (RPEPE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 278.22K $ 278.22K $ 278.22K Ukupna količina: $ 69.42M $ 69.42M $ 69.42M Količina u optjecaju: $ 56.29M $ 56.29M $ 56.29M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 343.14K $ 343.14K $ 343.14K Povijesni maksimum: $ 0.00723316 $ 0.00723316 $ 0.00723316 Povijesni minimum: $ 0.0012847 $ 0.0012847 $ 0.0012847 Trenutna cijena: $ 0.00494291 $ 0.00494291 $ 0.00494291 Saznajte više o cijeni Red Pepe (RPEPE)

Red Pepe (RPEPE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Red Pepe (RPEPE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RPEPE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RPEPE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RPEPE tokena, istražite RPEPE cijenu tokena uživo!

