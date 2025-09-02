Red Pepe (RPEPE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00461653 $ 0.00461653 $ 0.00461653 24-satna najniža cijena $ 0.00691402 $ 0.00691402 $ 0.00691402 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00461653$ 0.00461653 $ 0.00461653 24-satna najviša cijena $ 0.00691402$ 0.00691402 $ 0.00691402 Najviša cijena ikada $ 0.00723316$ 0.00723316 $ 0.00723316 Najniža cijena $ 0.0012847$ 0.0012847 $ 0.0012847 Promjena cijene (1H) +0.16% Promjena cijene (1D) +23.75% Promjena cijene (7D) +40.92% Promjena cijene (7D) +40.92%

Red Pepe (RPEPE) cijena u stvarnom vremenu je $0.00615758. Tijekom protekla 24 sata, RPEPEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00461653 i najviše cijene $ 0.00691402, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RPEPE je $ 0.00723316, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0012847.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RPEPE se promijenio za +0.16% u posljednjih sat vremena, +23.75% u posljednjih 24 sata i +40.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Red Pepe (RPEPE)

Tržišna kapitalizacija $ 346.59K$ 346.59K $ 346.59K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 427.46K$ 427.46K $ 427.46K Količina u optjecaju 56.29M 56.29M 56.29M Ukupna količina 69,420,000.0 69,420,000.0 69,420,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Red Pepe je $ 346.59K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RPEPE je 56.29M, s ukupnom količinom od 69420000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 427.46K.