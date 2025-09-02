Red Kite (PKF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 2.91$ 2.91 $ 2.91 Najniža cijena $ 0.00375469$ 0.00375469 $ 0.00375469 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +0.27% Promjena cijene (7D) +0.27%

Red Kite (PKF) cijena u stvarnom vremenu je $0.00881118. Tijekom protekla 24 sata, PKFtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena PKF je $ 2.91, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00375469.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, PKF se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +0.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Red Kite (PKF)

Tržišna kapitalizacija $ 1.25M$ 1.25M $ 1.25M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.76M$ 1.76M $ 1.76M Količina u optjecaju 142.41M 142.41M 142.41M Ukupna količina 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Red Kite je $ 1.25M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju PKF je 142.41M, s ukupnom količinom od 200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.76M.