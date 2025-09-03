Više o $R3D

Red Genesis Cijena ($R3D)

Grafikon aktualnih cijena Red Genesis ($R3D)
Red Genesis ($R3D) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0077114
$ 0.0077114$ 0.0077114

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.63%

+4.50%

+4.50%

Red Genesis ($R3D) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $R3Dtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $R3D je $ 0.0077114, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $R3D se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.63% u posljednjih 24 sata i +4.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Red Genesis ($R3D)

$ 20.61K
$ 20.61K$ 20.61K

--
----

$ 20.90K
$ 20.90K$ 20.90K

986.06M
986.06M 986.06M

999,640,081.957852
999,640,081.957852 999,640,081.957852

Trenutačna tržišna kapitalizacija Red Genesis je $ 20.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $R3D je 986.06M, s ukupnom količinom od 999640081.957852. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.90K.

Red Genesis ($R3D) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Red Genesis u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Red Genesis u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Red Genesis u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Red Genesis u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+0.63%
30 dana$ 0+16.56%
60 dana$ 0+13.63%
90 dana$ 0--

Što je Red Genesis ($R3D)

DeBot.Science is a decentralized platform focused on training and optimizing robotics models for complex environments. Using large-scale reinforcement learning and distributed compute resources, the project aims to develop adaptable, autonomous robots capable of navigating and interacting with challenging terrains, such as simulated Martian surfaces. The project operates under a community-driven model, with $R3D as its native token. $R3D is utilized to support research, incentivize participation, and scale the training processes, aligning contributors with the long-term vision of advancing robotics and artificial intelligence. DeBot.Science leverages innovative methodologies like cross-stage policy transfer, domain randomization, and hybrid learning frameworks to ensure high adaptability and efficiency in robot training. By combining decentralized technologies with cutting-edge robotics research, DeBot.Science seeks to bridge the gap between theoretical AI advancements and practical, real-world applications.

Resurs Red Genesis ($R3D)

Red Genesis Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Red Genesis ($R3D) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Red Genesis ($R3D) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Red Genesis.

Provjerite Red Genesis predviđanje cijene sada!

$R3D u lokalnim valutama

Red Genesis ($R3D) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Red Genesis ($R3D) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o $R3D opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Red Genesis ($R3D)

Koliko Red Genesis ($R3D) vrijedi danas?
Cijena $R3D uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena $R3D u USD?
Trenutačna cijena $R3D u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Red Genesis?
Tržišna kapitalizacija za $R3D je $ 20.61K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za $R3D?
Količina u optjecaju za $R3D je 986.06M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za $R3D?
$R3D je postigao ATH cijenu od 0.0077114 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za $R3D?
$R3D je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za $R3D?
24-satni obujam trgovanja za $R3D je -- USD.
Hoće li $R3D još narasti ove godine?
$R3D mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte $R3D predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.