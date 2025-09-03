Red Genesis ($R3D) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0077114$ 0.0077114 $ 0.0077114 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.63% Promjena cijene (7D) +4.50% Promjena cijene (7D) +4.50%

Red Genesis ($R3D) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, $R3Dtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena $R3D je $ 0.0077114, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, $R3D se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.63% u posljednjih 24 sata i +4.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Red Genesis ($R3D)

Tržišna kapitalizacija $ 20.61K$ 20.61K $ 20.61K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.90K$ 20.90K $ 20.90K Količina u optjecaju 986.06M 986.06M 986.06M Ukupna količina 999,640,081.957852 999,640,081.957852 999,640,081.957852

Trenutačna tržišna kapitalizacija Red Genesis je $ 20.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju $R3D je 986.06M, s ukupnom količinom od 999640081.957852. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.90K.